Нардеп, яка мала струс мозку від сніжки, на суд не прийшла

Шевченківський районний суд Києва переніс засідання за обвинуваченням активістів “Свободи” у вчиненні хуліганських дій 18 травня під час мітингу опозиції у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, обвинувачений Сергій Бойко попросив суд надати час для укладення договору з новим захисником, оскільки його адвокат відмовився захищати Бойка через розбіжності у позиції захисту та підзахисного.

Суддя прийняла клопотання обвинуваченого і призначила нове засідання на 23 серпня на 13.00. “Суд вирішив відкласти підготовче судове засідання. Призначити нове засідання на 13.00 23 серпня”, - йдеться у рішенні суду.

На сьогоднішнє судове засідання з’явилися троє обвинувачених - Ярослав Лисенко, Бойко та Віталій Грузинов, а також захисник П’ятак.

Між тим, потерпілі Лобатюк та народний депутат Ірина Горіна не прийшли на засідання (стосовно Бойка, якого обвинувачують у закиданні сніжками народних депутатів 2 квітня біля Верховної Ради, об’єднано кримінальні провадження).

Під час судового засідання під будівлею зібрались близько 30 прихильників ВО “Свобода”.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня біля Верховної Ради відбулася організована опозицією акція, учасники якої вимагали від депутатів призначити дату виборів мера столиці і Київради.

Ввечері 2 квітня до міліції звернулася народний депутат від Партії регіонів Горіна із заявою про хуліганські дії невідомих з числа учасників цієї акції. Депутат повідомила, що на вулиці Шовковичній її наздогнали близько 50 осіб з плакатами опозиційних сил, які почали ображати її нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою і кидати грудки снігу і льоду. В результаті Горіна отримала тілесні ушкодження. Міліція за заявою Горіної відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

4 червня київська міліція провела обшуки в помешканнях шістьох активістів та прихильників ВО «Свобода», аби знайти докази причетності до акції 2 квітня біля ВР.

За даними прес-служби «Свободи», обшуки пройшли в гуртожитку студента "КПІ" Андрія Ільницького, який є активістом партії. «У кімнаті він мешкає разом із трьома хлопцями-націоналістами Олегом Вовнянком, Дмитром Зубом та Олегом Загорянським. Хлопці є активістами «Студентської Свободи». Троє міліціонерів вручили їм ухвалу про обшук, яку видала суддя Шевченківського райсуду Малиновська за клопотанням слідчого Запорожцева. Однак показати посвідчення осіб міліціонери, які були в цивільному, відмовилися», - поінформували у «Свободі».

Одночасно, повідомили у «Свободі», відбувся обшук у помешканні матері Ільницького у Бердичеві Житомирської области. Також правоохоронці прийшли з обшуком до прихильниці ВО "Свобода" Оксани Шелест в Іванкові на Київщині.

Окрім того, у Броварах обшукали помешкання «свободівця» Бойка.

18 травня у Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» і антифашистський марш, організований Партією регіонів. Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодиками в спортивних костюмах.