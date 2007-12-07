У Верховній Раді розпочалося пленарне засідання

У Верховній Раді Україні розпочалося пленарне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, після перерви голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що народним депутатам поки не вдалось знайти спільну позицію щодо розподілу комітетів та формування керівних органів парламенту.

А.ЯЦЕНЮК також зауважив, що парламент працює під певним тиском з боку деяких політичних сил.

Він закликав керівників усіх фракцій докласти всіх зусиль, щоб «уникнути неконструктивного підходу до роботи ВР».