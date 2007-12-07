Засідання Трійки ЄС-Україна перенесли через Яценюка

Засідання Трійки ЄС-Україна перенесено через відсутність міністра закордонних справ України.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело в португальському Президентстві при ЄС.

“Ви розумієте, що зараз, поки немає міністра, не варто проводити таке засідання”, - сказав співрозмовник агентства.

Він особливо звернув увагу на те, що в цьому рішенні немає ніякої політики.

“Хочу особливо звернути увагу на те, що тут не варто шукати ніякого політичного підґрунтя, це – звичайний робочий момент”, - сказав співрозмовник агентства.

Дипломат також не зміг сказати, коли може відбутися засідання Трійки, однак висловив припущення, що, скоріше за все воно відбудеться вже на початку наступного року.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК був обраний головою Верховної Ради України. Зараз обов’язки міністра тимчасово виконує перший заступник міністра Володимир ХАНДОГІЙ.

Засідання Трійки Україна-ЄС на рівні міністрів закордонних справ було заплановане на 11 грудня.