Литвин заявляє, що Секретаріат пропонує посади в обмін на підтримку коаліції

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН заявляє, що його політичній силі пропонують посади, аби він підтримав коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні під час ранкового пленарного засідання.

За його словами, у ВР продовжується небезпечна тенденція штучного розподілу парламенту навпіл. Він додав, що через розподіл посад повертається стара практика, коли пропонуються посади в обмін на підтримку коаліції. «Я хочу офіційно заявити, що пропонують посади», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він запевнив, що такий варіант не пройде. За словами В.ЛИТВИНА, якщо йти таким шляхом, то буде зруйнована вся Верховна Рада. «Не можна будувати новий парламент в Україні за старими мірками», - сказав він.