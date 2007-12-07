Яценюк: за Тимошенко, хоч каміння з неба, будемо голосувати у вівторок

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що 11 грудня за будь-яких умов відбудеться голосування за призначення прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив під час пленарного засідання.

Він нагадав, що згідно з законом про Кабінет міністрів та ст. 200 Регламенту, ВР має розглянути представлення Президента щодо призначення прем’єр-міністра у п’ятиденний термін.

«Це чітка законодавча і регламентна норма», - сказав він.

Саме тому, наголосив він, у вівторок, 11 грудня «за будь-яких обставин відбудеться голосування».