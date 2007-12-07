Україна сьогодні в Брюсселі добивається принципового рішення щодо НАТО

Київ на засіданні Комітету Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке проходить сьогодні в Брюсселі, хоче добитися рішення про приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) на саміті в Бухаресті навесні 2008 року.

Про це УНІАН повідомили з європейських дипломатичних джерел.

“Україна добивається рішення щодо приєднання до ПДЧ на саміті в Бухаресті, однак у її партнерів є певна стурбованість можливими змінами зовнішньополітичного курсу Києва”, - сказав співрозмовник агентства.

При цьому, за словами дипломата, Україна вважає, що на сьогодні є підстави сміливо говорити про можливість приєднання до ПДЧ з урахуванням того, що в парламенті сформовано коаліцію, в угоді якої приєднання до НАТО є одним з пріоритетів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі відбудеться засідання Комітету Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Україну представлятиме виконуючий обов’язки міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ.