У США обрушився котедж для туристів

Триповерхова будівля в місті Клермонт почала осідати через тріщини у фундаменті ще в неділю. Діаметр воронки під ним складає близько 15 метрів. Туристи, які жили в котеджі були негайно евакуйовані, повідомляє РІА Новости.

За даними агентства, вранці в понеділок обрушилося 30% будови. Два котеджі по сусідству з аварійним будинком також евакуйовані. Причини провалу грунту під будівлею в даний час поки з'ясовуються.