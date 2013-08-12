У США обрушився котедж для туристів
12:03, 12 серпня 2013Політика
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Триповерхова будівля частково обвалилася в американському штаті Флорида через провал грунту, ніхто з відпочивальників не постраждав.
Обвалення триповерхової будівлі в США / Фото: thenewstribune.com
Триповерхова будівля в місті Клермонт почала осідати через тріщини у фундаменті ще в неділю. Діаметр воронки під ним складає близько 15 метрів. Туристи, які жили в котеджі були негайно евакуйовані, повідомляє РІА Новости.
За даними агентства, вранці в понеділок обрушилося 30% будови. Два котеджі по сусідству з аварійним будинком також евакуйовані. Причини провалу грунту під будівлею в даний час поки з'ясовуються.
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