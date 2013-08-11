Рятувальники розбирають завали на місці вибуху в Луганську
Рятувальники продовжують розбирати завали на місці вибуху в багатоповерховому житловому будинку в Луганську.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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Як йдеться в повідомленні, вибух газу стався на 6 поверсі в 3-кімнатній квартирі №318.
Внаслідок вибуху сталося обрушення перекриття між 6 та 7 поверхом, 6 та 5 поверхом. Також частково зруйновано фасадну стіну будинку на площі цих квартир.
Рятувальники звільнили з-під завалів та передали лікарям «швидкої» 6 осіб, з них двоє дітей.
Як повідомляв УНІАН, вибух у 14-поверховому житловому будинку по вул. Шевченка, 4, в Луганську стався сьогодні о 12.30. Одна людина загинула, шестеро – госпіталізовані.
Частково зруйновано три трикімнатні квартири.