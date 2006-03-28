”Віче” охрестило вибори «чесним демократичним бардаком»

Партія «Віче» вимагає всеукраїнського перерахунку голосів, оскільки вважає, що у цієї партії та низки інших було вкрадено голоси.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії, переданому УНІАН.

“Під час підрахунку голосів було вкрадено голоси партії «Віче» та інших партій”, - зазначається у повідомленні.

Головним способом фальсифікації партія «Віче» називає перекладання бюлетенів, відданих за одну партію, в пачку іншої партії та внесення недостовірних даних у протоколи.

«Наша впевненість ґрунтується на низці фактів крадіжки голосів. Зокрема у Харкові на одній з дільниць за «Віче» віддали голоси 85 виборців, що було відображено у протоколі. Після того, як протокол був направлений до окружної виборчої комісії, він надійшов назад із печаткою, але в ньому значилося, що лише 4 виборці проголосували за «Віче». І це далеко не поодинокий випадок», - цитує прес-служба лідера партії Інну БОГОСЛОВСЬКУ.

За її словами, був навмисно затягнутий процес початку підрахунку голосів, через що члени комісій та спостерігачі втрачали фізичну можливість уважно слідкувати за ходом підрахунку голосів. Багато членів комісій та спостерігачів уходили з дільниць «перепочити». Багатьом спостерігачам відмовляли у видачі протоколів.

Система фальшування виборів, на думку лідерів «Віче», діяла завдяки двом механізмам. По-перше, бюлетені з позначками напроти «Віче» та інших партій враховувались на користь трьох великих блоків: Партії Регіонів, БЮТ та «Нашої України». З іншого боку відбувалась підробка протоколів на етапі транспортування з дільниць до окружкомів для завірення печаткою. Уходили протоколи з одними даними, а повертались з іншими. Все це значно спотворило реальну картину волевиявлення українців, зазначається у повідомленні прес-служби “Віче”.

«Нам дали право на голосування, але не дали право на вибір», - вважає один з лідерів «Віче» Вадим КАРАСЬОВ. За його оцінкою, це був «чесний демократичний бардак». Він вважає, що ситуація із спотворенням результатів виборів не є випадковою, і нагадує, що «Віче» ще за місяць до виборів попереджала про ймовірну змову великих політичних сил з тим, аби не допустити у парламент “молоді прогресивні сили, які можуть позбавити політичних гігантів монополії”.

Лідери «Віче» також заявили про створення коаліції зі всіма політичними силами, які також мають намір відстоювати справедливий підрахунок голосів.