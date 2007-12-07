Суд зобов’язав газету спростувати неправдиву інформацію про Луценка

Шевченківський районний суд м. Києва задовольнив позовні вимоги члена фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА до громадського-політичної газети «Українська столиця» і зобов’язав видання спростувати неправдиві відомості про позивача, а також виплатити йому 5 тис. грн. відшкодування моральної шкоди.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона» з посиланням на адвоката Ю.ЛУЦЕНКА Віктора ВАСИЛЮКА.

За його словами, суд вирішив частково задовольнити позовні вимоги Ю.ЛУЦЕНКА до громадсько-політичної газети «Українська столиця», журналістки Дарини ГАРКАВЕНКО про спростування недостовірної інформації та захист честі, гідності і ділової репутації, відшкодування моральної шкоди.

Суд постановив визнати такими, що не відповідають дійсності та паплюжать честь, гідність і ділову репутацію Ю.ЛУЦЕНКА, відомості, поширені в № 18 «Української столиці» від 21 травня 2007 року в статі Д.ГАРКАВЕНКО «Спонсори політичної наркоманії», а саме «Можна також пригадати, що в період акції «Україна без Кучми» вихід інформаційно-радикальних «Граней» був профінансований Юлією ТИМОШЕНКО, а на останній етап виборів СПУ в 2002 році Юрій Віталійович знайшов кошти в штабі СДПУ(о), щоправда у вигляді кредиту», «Дружба з ЛУЦЕНКОМ дозволила українському майну БАБАКОВА уникнути різного роду перевірок; більше того, саме Юрій ЛУЦЕНКО публічно санкціонував кримінальне переслідування Максима КУРОЧКИНА – колишнього партнера, а пізніше – конкурента БАБАКОВА в боротьбі за українські активи. Остання ділова зустріч пана ЛУЦЕНКА з його московським «однодумцем» відбулася під час квітневого приїзду Олександра БАБАКОВА до Києва».

Суд постановив зобов’язати громадсько-політичну газету опублікувати на тій самій шпальті і тим самим шрифтом, що й спростоване повідомлення, резолютивну частину рішення не пізніше місяця з дня набуття рішенням законної сили, повідомив В.ВАСИЛЮК.

Також адвокат зазначив, що відповідачі у справі повідомили про намір оскаржити рішення.