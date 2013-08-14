В Єгипті запроваджують надзвичайний стан

Про це повідомляє РІА "Новости".

Тимчасовий голова Єгипту Адлі Мансур видав указ про запровадження на всій території країни режиму надзвичайного стану строком на один місяць, документ вже набрав чинності, повідомляє президентська канцелярія.

Режим надзвичайного стану запроваджено з 16.00 місцевого часу. Зіткнення силовиків і ісламістів в даний момент крім Каїру відбуваються відразу в декількох єгипетських містах, найбільш запеклі - в Міньє і Асьюті.

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Сили єгипетського МВС спільно з підрозділами армії вранці в середу почали розгін двох наметових таборів прихильників поваленого президента Мухаммеда Мурсі в Каїрі. Поліція для цих цілей використовує гранати зі сльозогінним газом. Ісламісти стверджують, що МВС та армія застосовують вогнепальну зброю. У цьому ж ісламістів звинувачують і силовики.