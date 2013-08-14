У Єгипті рятують від заворушень піраміди та всесвітньо відомі музеї

Міністерство у справах старовини Єгипту розпорядилося тимчасово закрити для відвідин піраміди Гізи, Каїрський музей, а також музеї в місті Александрія через зіткнення силовиків і прихильників усунутого від влади Президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі, повідомили РІА «Новости» у прес-службі відомства.

''Об’єкти спадщини і музеї закрито для відвідин тимчасово, у зв'язку з ситуацією, що склалася у ряді єгипетських міст'', - пояснили в міністерстві.

На тему: Єгипетські ісламісти підпалили три коптські церкви (фото)

Масові зіткнення силовиків та ісламістів відбуваються в кількох єгипетських містах з ранку середи. Найбільш запеклі - в Каїрі, Міньї і Асьюті. За даними місцевих ЗМІ, в кількох провінціях прихильники поваленого Президента підпалили коптські церкви. Нападам також піддався ряд поліцейських дільниць.

Приводом для зіткнень послужила операція єгипетського МВС спільно з підрозділами армії з розгону двох наметових таборів прихильників Мурсі в Каїрі. Ісламісти і силовики звинувачують один одного в застосуванні вогнепальної зброї.

Зараз силовикам вдалося повністю очистити площу перед Каїрським університетом у Гізі, на якій понад місяць проводили свої протестні акції прихильники Мурсі, проте на площі біля мечеті Рабіа аль-Адавійя продовжують перебувати тисячі людей.

Ісламісти заявляє про 120 загиблих у своїх лавах, проте міністерство охорони здоров'я цю інформацію спростовує, повідомляючи лише про 10 жертв. На кадрах, що демонструються телеканалом ''Аль-Джазіра'' з польового госпіталю, що розташований в мечеті ''Рабіа аль-Адавійя'', видно тіла десятків людей із вогнепальними пораненнями. МВС оголосило про загибель п'ятьох вартових правопорядку і десятки поранених.