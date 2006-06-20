10 найбільш неймовірних гібридів тварин (ФОТО)

Собакововк. Собаки і вовки схрещуються досить вільно. Вовк - це полохлива тварина з особливою поведінкою і розвиненим мисливським інстинктом. Щелепи у нього набагато сильніші, ніж у собаки. Поведінка гібридів вовка і собаки непередбачувана. Для того, щоб приручити тварину, обов`язково потрібне дресирування.

Верблюлама. Це гібрид верблюда і лами. Народжується в результаті штучного запліднення, оскільки відмінність розмірів тварин не допускає природного розмноження. У верблюлами зазвичай короткі вуха і довгий хвіст, як у верблюда, але роздвоєне копито, як у лами. І головне – у верблюлами відсутній горб.

Гібридний фазан. Його отримують в результаті схрещування золотого фазана (Chrysolophus pictus) з алмазним фазаном (Chrysolophus amherstiae). Він має унікальний колір пір’я.

Зеброїди. З’являються в результаті схрещування зебри з конем, ослом або поні. Зеброїди мають перевагу над звичайними зебрами з практичних міркувань, наприклад, на них набагато зручніше їздити верхи. Проте характер зеброїдів більш непередбачуваний і з ними важко впоратися. До того ж гібридні зебри украй рідко живуть більше декількох днів, оскільки народжуються хворобливими і недорозвиненими.

Касаткодельфін.Це рідкісний гібрид дельфіна сімейства афаліна і малої чорно касатки. В неволі живуть всього два екземпляри – в морському парку на Гаваях. Розміри касаткодельфіна є чимось середнім між розмірами початкових видів.

Левопард – це результат схрещування самця леопарда з самкою лева. Голова тварини схожа на голову лева, тоді як решта тіла більше нагадує леопарда. За розмірами левопарди більше за звичайних леопардів, вони люблять лазити по деревах і хлюпатися у воді.

Лигр - це гібрид самця лева і самки тигра, тоді як тигролев - це гібрид самця тигра і самки лева. Лигри є найбільшими з сімейства котячих в світі.

Полярний грізлі це гібрид ведмедя грізлі з полярним ведмедем. Не дивлячись на генетичну схожість, у природі ці два види уникають один одного.

Свиня із залізного століття - домашні свині темворскої породи схрещуються з дикою свинею і з’являються, так звані свині із залізного століття. Ці гібриди більш ручні, ніж дика свиня, але не такі податливі як домашні свині. Зазвичай м`ясо цих тварин йде на виготовлення спеціальних сортів м`ясних виробів.

Гібриди гібридів. Йдеться про гібриди самця тигра і самки лигра/тигролева або самця лева і самки лигра/тигролева. Нагадаємо, що самки лигра і тигролева можуть давати потомство. Такі гібриди другого рівня надзвичайно рідкісні і знаходяться головним чином в приватній власності.

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