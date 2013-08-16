Прасолов каже, що Україна не обмежуватиме імпорт з Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов на брифінгу.

«Ми не плануємо обмежувати ввезення російських товарів, тому що ми хочемо розібратися, чому виникли проблеми з нашими товарами (при ввезенні до РФ)», - сказав Прасолов.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив про введення заборони на поставки до Росії продукції української корпорації Roshen.

30 липня Росспоживнагляд заявив про виявлення в кондитерській продукції Roshen бензапірену, що має канцерогенні властивості.

31 липня Росспоживнагляд повідомив Федеральній митній службу Росії (ФТС) про заборону на поставки на територію РФ продукції чотирьох фабрик Roshen.

6 серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, вказаної на етикетці.

Перевірку якості кондитерських виробів Roshen вже провели Білорусь, Молдова, Таджикистан і Казахстан, проте санітарні служби цих країн жодних порушень не виявили.

Також про посилення митного контролю заявляла і низка інших українських компаній. Зокрема, про це повідоляла компанія "Метінвест", яка належить українському бізнесменові Ренату Ахметову.