Прасолов каже, що Україна не обмежуватиме імпорт з Росії
Україна не має наміру запроваджувати заходи у відповідь відносно Росії по обмеженню ввезення товарів з РФ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов на брифінгу.
«Ми не плануємо обмежувати ввезення російських товарів, тому що ми хочемо розібратися, чому виникли проблеми з нашими товарами (при ввезенні до РФ)», - сказав Прасолов.
Як повідомляв УНІАН, 29 липня голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив про введення заборони на поставки до Росії продукції української корпорації Roshen.
30 липня Росспоживнагляд заявив про виявлення в кондитерській продукції Roshen бензапірену, що має канцерогенні властивості.
31 липня Росспоживнагляд повідомив Федеральній митній службу Росії (ФТС) про заборону на поставки на територію РФ продукції чотирьох фабрик Roshen.
6 серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, вказаної на етикетці.
Перевірку якості кондитерських виробів Roshen вже провели Білорусь, Молдова, Таджикистан і Казахстан, проте санітарні служби цих країн жодних порушень не виявили.
Також про посилення митного контролю заявляла і низка інших українських компаній. Зокрема, про це повідоляла компанія "Метінвест", яка належить українському бізнесменові Ренату Ахметову.