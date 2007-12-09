”Вперед, Україно!” не проти єдиної партії на базі НУ-НС

Рада політичної партії “Вперед, Україно!” цілком і повністю підтвердила прагнення створити єдину демократичну партію на базі блоку “Наша Україна – Народна Самооборона”.

Як повідомляє прес-служба Громадянського руху “Народна самооборона”, про це заявив в.о. голови партії “Вперед, Україно!” член фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Олег НОВІКОВ. Так він прокоментував твердження про те, що створення єдиної партії на базі Блоку НУ-НС гальмується саме через учасників “Народної Самооборони”.

О.НОВІКОВ нагадав, що ГР “Народна Самооборона”, який входить до складу блоку “Наша Україна – Народна Самооборона”, був створений двома партіями – “Християнсько-демократичний союз” і “Вперед, Україно”!

За його словами, представники “Народної Самооборони” мали лише два застереження щодо формування єдиної партії на базі НУ-НС – створення коаліції з Блоком Юлії Тимошенко і внесення певних змін до закону “Про політичні партії в Україні”.

“Коаліцію з БЮТ створено, лишилося вирішити питання щодо змін та доповнень до закону. Якщо зміни будуть прийняті найближчим часом, то, за нашими прогнозами, створення партії закінчиться не пізніше березня 2008 року,” – цитує О.НОВІКОВА прес-служба “Народної самооборони”.

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО заявляв, що його політична сила не готова створювати єдину партію на основі блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” через відмову деяких членів фракції НУ-НС підписувати коаліційну угоду з БЮТ.