Єхануров про БЮТ, Нашу Україну, гетьманчиків і три напрямки розвитку

Народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що Блок Юлії Тимошенко поглинає партію “Народний Союз Наша Україна”.

Про це він заявив у інтерв’ю радіо “Свобода”.

“Я бачу, що йде процес поглинання “Нашої України” Блоком Юлії Тимошенко. І фактично соціал-демократична за своєю суттю “Батьківщина” раптом її лідерами була оголошена такою народною партією. І поїздка до Лісабону – це свідчення того, що було прийняте стратегічне рішення знищити суперника на своєму електоральному полі”, - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

За його словами, і осередках, і у керівних партійних органах певна частина НСНУ орієнтується на лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО.

“Я Вам кажу про реальні речі, які сьогодні відбувають в регіонах країни. І таким чином велика група людей в “Нашій Україні” уже сьогодні орієнтується на цю людину. І я так думаю, що питання часу, коли буде нове розшарування”, - зауважив Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також висловив сумнів, що на базі блоку “Наша Україна – Народна самооборона” буде створено єдину партію демократичного спрямування.

“На жаль, обіцянка наших партійних лідерів, оцих всіх гетьманів, гетьманчиків, вождиків, призвела до того, що обіцянка нашому виборцю про те, що ми зробимо єдину політичну силу після виборів, вона призвела до невдачі всі спроби хоч щось зробити”, - сказав народний депутат.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що у керівництва партій, які входять до блоку НУ-НС, різні підходи до створення єдиної демократичної сили.

“Реально вимальовуються три напрямки розвитку подій, я маю на увазі, у трьох напрямках, і, на жаль, єдиної політичної сили у нашому блоці, навряд чи це можна зробити. У всякому разі, я кажу як людина, яка очолює робочу групу з програмних принципів, і я бачу, що не можна об’єднати, тому що дуже різні підходи. І Ви розумієте, питання не у віці, питання у мисленні. Є і молоді люди, які мислять архаїчно. Справа в тому, що Народний Рух зразка 89-го року, який ми поважаємо і повинні поважати, і в українській історії це належним чином виписано, він уже не відображає потреби сучасної Української держави”, - сказав він.