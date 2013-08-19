Лутковська: Про помилування Тимошенко говорити рано

Про помилування екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко поки що зарано говорити.

Про це в інтерв'ю газеті «Вести» (№ 68 від 19 серпня) сказала Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська.

Відповідаючи на запитання видання, вона нагадала, що у випадку з помилуванням екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка були вичерпані всі судові засоби захисту і лише після остаточного рішення касаційної інстанції вона попросила працівників свого Секретаріату готувати звернення до Президента про помилування.

На запитання про те, чи попросить Лутковська про помилування після закінчення судів у справі Тимошенко, Омбудсмен відповіла, що «готова розглянути це питання». «Але поки зарано про це говорити», - додала вона.

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Крім того, Лутковська повідомила, що поки що не збирається особисто їхати до Тимошенко. «Пенітенціарна служба діє стосовно неї адекватно і ефективно. У деяких випадках - навіть занадто. Навіщо втручатися? У мене маса інших питань, коли дійсно треба особисто відреагувати. Скрізь не встигнеш. Тут скарг не було, і поки немає підстави для реагування», - сказала вона.

Також Лутковська підкреслила, що правових підстав для лікування Тимошенко у німецькій клініці немає. «Якщо Тимошенко дійсно потребує того, щоб її прооперували, а в Україні немає відповідної апаратури, то, можливо, треба доставити апаратуру «Шаріте», щоб її прооперували в Україні», - вважає Омбудсмен.

Водночас вона не виключає можливості створення правових підстав для відправлення Тимошенко на лікування за кордон. «Однак має бути міждержавна угода між Україною і Німеччиною. Швидше за все, така угода має бути ратифікована в обох парламентах. Але будь-яка угода не може укладатися стосовно однієї людини, а не кола осіб. Тобто, наприклад, інша держава повинна бути готова прийняти до себе на тих самих підставах й інших ув’язнених, які потребують такого лікування», - відзначила Лутковська.