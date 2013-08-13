Януковичу підготували рекомендації, як звільнити Тимошенко

Група провідних юристів України підготувала Президенту Віктору Януковичу низку рекомендацій як звільнити колишнього прем’єр-міністра Юлію Тимошенко і таким чином виконати одну із вимогу Євросоюзу для підписання угоди про асоціацію.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Громадської організації «Українське юридичне товариство» Олег Березюк.

«Ми зібрали ряд підписів - відомі юристи України до Президента України, - де є юридичний аналіз справи (за якою було засуджено Тимошенко - УНІАН), і рекомендації як вийти із ситуації. Збір підписів триває", - сказав він, зауваживши, що серед підписантів, зокрема є адвокати Валентина Теличенко, Микола Сірий, Ігор Фомін, Олександр Плахотнюк, екс-генпрокурор Богдан Ференц та інші. На переконання Березюка, невиконня Україною міжнародних угод і зокрема рішення Європейського суду з прав людини може потягнути ізоляцію на міжнародній арені.

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У свою чергу заслужений юрист України Володимир Василенко підтримав позицію колеги, зауваживши, що санкції з боку ЄС до України за невиконня угод та рішень "будуть дуже жорсткі та суворі". При цьому він підкреслив, що не допускає підписання угоди про асоціацію, якщо Тимошенко надалі перебуватиме за гратами. "У Євросоюзу одна з головних вимог: звільнення Юлії Тимошенко. Без виконання цієї умови підписання угоди про асоціацію неможливо", - сказав Василенко. Він підкреслив, що саме на Януковичу лежить відповідальність за долю країни на шляху її євроінтеграції, якщо він дійсно серйозно, а не декларативно, ставиться до цього.

Продовжуючи тему, екс-міністр юстиції Роман Зварич зазначив, що в рішенні Європейського суду з прав людини щодо незаконного затримання та арешту з політичних мотивів вже закладено підвали рішення за скаргою щодо відсутності справедливого суду і судового рішення.

Учасники прес-конференції висловили одностайну думку, що "газові контракти", за які засуджено Тимошенко, мають вирішуватися у цивільно-господарській площині, а не у кримінальній, а відповідальність за них повинна бути виключно політична.