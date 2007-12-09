Яценюк не сумнівається, що Тимошенко стане прем’єр-міністром

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не сумнівається, що Юлія ТИМОШЕНКО буде обрана на посаду прем’єр-міністра України.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю ввечері.

Зокрема відповідаючи на запитання, чи можливо, що кандидатура Ю.ТИМОШЕНКО не набере належної кількості голосів, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Це практично нереально».

За словами спікера, непідтримка кандиадатури Ю.ТИМОШЕНКО може призвести до розколу в коаліції. «Це поставить хрест на демократичній коаліції», - сказав він.

При цьому А.ЯЦЕНЮК нагадав, що припущення відносно нестачі голосів були і тоді, коли його обирали головою Верховної Ради. «І ризики були набагато більші, тому що тоді було голосування таємним, і дуже багато народних депутатів могли не показувати бюлетень», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що при відкритому голосуванні він «не бачить можливості, що Ю.ТИМОШЕНКО не буде прем’єр-міністром».

При цьому А.ЯЦЕНЮК не виключив, що в разі необрання Ю.ТИМОШЕНКО головою уряду він складе свої повноваження спікера парламенту. «Напевно, це буде коректно», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.