Янукович привітав Х Світовий конгрес українців

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

У своєму привітанні глава держави підкреслив, що високо цінує «активну діяльність провідних об’єднань світової української громади щодо розбудови суверенної і вільної України, збереження національно-культурної самобутності та традицій народу».

«Сьогодні особливого значення набуває залучення вашого потенціалу до проведення економічних перетворень, реалізації євроінтеграційних прагнень нашої держави, до спільного вшанування вікопомних дат української історії», - наголосив Янукович і побажав учасникам Конгресу добра, щастя та нових звершень.

«Нехай Бог благословить усіх нас», - додав Президент.

Як повідомляв УНІАН, X Світовий Конґрес Українців, гаслом якого є слова Лесі Українки «Contra spem spero», присвячений пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932–33 років. Учасники Конгресу підіб’ють підсумки діяльності СКУ за 2008–2013 роки, накреслять шляхи подальшої праці на наступний п’ятирічний термін та оберуть новий склад керівних органів. Відбувається конгрес у Львові.