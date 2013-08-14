У Львові відбудеться ювілейний Світовий Конгрес Українців

У Львові 20–22 серпня відбудеться X Світовий Конгрес Українців (СКУ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі національно університету „Львівська Політехніка” де буде проходити захід, це буде третій Конгрес, що пройде в Україні.

Як зазначається у повідомленні, місце проведення X Світового Конгресу Українців — Національний університет «Львівська політехніка». Безпосередній організатор - Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ „Львівська Політехніка”.

Як наголосив ректор „Львівської Політехніки” професор Юрій Бобало, „нинішня подія, без перебільшень, є історичною для університету та міста Львова загалом”.

„Столиця Галичини урочисто приймає у себе ювілейний Х Конгрес організації, яка репрезентує по суті все світове українство і має беззаперечний авторитет у міжнародній спільноті. Знаменно й те, що Конгрес відбувається напередодні 22-ї річниці незалежності України, ухвалення доленосного рішення щодо асоційованого членства нашої держави у Євросоюзі. Кожне таке масштабне зібрання – це не просто чергова звітна зустріч, це нагода бути ближчим до рідної землі. І те, що останні Конгреси були проведені в Україні, є яскравим свідченням тенденції до нашого зближення”, - зазначив Бобало.

X Світовий Конґрес Українців, гаслом якого є слова Лесі Українки «Contra spem spero», присвячений пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932–33 років.

Учасники Конгресу підіб’ють підсумки діяльності СКУ за 2008–2013 роки, накреслять шляхи подальшої праці на наступний п’ятирічний термін та оберуть новий склад керівних органів.