Кабмін завтра почнеться пізніше, ніж зазвичай
18:08, 20 серпня 2013Політика
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Початок засідання уряду 21 серпня перенесено на 14.00.
Кабмін почнеться не традиційно
У середу 21 серпня 2013 року під головуванням прем’єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету міністрів України.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Як зазначається, початок заходу о 14:00.
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Під час засідання уряду заплановано проведення брифінгів за участю міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації, члена Урядового дорадчого комітету Інтернет-корпорації з надання імен та номерів (GAC ICANN) від України Володимира Семиноженка.
Як відомо, засідання уряду відбувається щосереди і розпочинається о 10.00.
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