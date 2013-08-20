Кабмін завтра почнеться пізніше, ніж зазвичай

У середу 21 серпня 2013 року під головуванням прем’єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету міністрів України.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається, початок заходу о 14:00.

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Під час засідання уряду заплановано проведення брифінгів за участю міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації, члена Урядового дорадчого комітету Інтернет-корпорації з надання імен та номерів (GAC ICANN) від України Володимира Семиноженка.

Як відомо, засідання уряду відбувається щосереди і розпочинається о 10.00.