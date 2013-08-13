Кабмін почав випускати інформбюлетень

Як повідомили УНІАН у прес-службі, рішення випускати бюлетень було прийнято “ідучи назустріч побажанням як журналістів, так і громадськості, котрі постійно звертаються до прес-служб органів виконавчої влади за додатковими коментарями чи економічною статистикою стосовно прийнятих рішень”.

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Бюлетень КМУ, зазначають у прес-службі, надаватиме новини щодо прийнятих урядових рішень у широкому форматі, з коментарями фахівців органів державної влади, що готували ті чи інші рішення, та супровідною статистикою.

Бюлетень виходитиме щодня українською та російською мовами за адресою www.info-kmu.com.ua

“Сподіваємося, що новий продукт стане у пригоді всім представникам ЗМІ, що займаються висвітленням урядової діяльності”, - зазначають в уряді.