У Лукаш пропонують дати нотаріусам доступ до Держреєстру нерухомості

Міністерство юстиції розробило і внесло на розгляд Кабінету міністрів проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, згідно із законопроектом, повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно буде розширено. Діючи як спеціальні суб’єкти, на яких покладено функції державних реєстраторів, вони зможуть тепер нарівні з держреєстраторами надавати населенню витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

«Люди тепер самі зможуть обирати, куди їм краще звертатися за такою інформацією: у реєстраційні служби, як було досі, чи до нотаріусів, де вони без черг, зайвого ажіотажу та у комфортних умовах зможуть отримати потрібну інформацію. Ми даємо людям такий вибір, роблячи загалом процес отримання інформації населенням доступним», - пояснила міністр юстиції Олена Лукаш.

За її словами, ухвалення закону принесе серйозні позитивні зміни під час реалізації фізичними та юридичними особами речових прав на об'єкти нерухомого майна.