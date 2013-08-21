У Меркель натякнули Росії, що Україна має право дружити з ЄС

Уряд Німеччини, коментуючи торговельну війну Києва і Москви, закликав поважати право України на тісні відносини з ЄС. У Берліні сподіваються на підписання Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, повідомляє Deutsche Welle.

Уряд Німеччини уважно стежить за розвитком подій навколо торгівельних обмежень, встановлених Росією щодо українських товарів. "Україна повинна мати можливість розвивати тісні, в тому числі й економічні, відносини, як з Росією, так і з ЄС. Це мають визнати й партнери України", - повідомила речниця федерального уряду, коментуючи на запит DW торговельну війну між Україною і Росією, яка, судячи з повідомлень преси та заяв урядовців, тривала з кінця липня до початку цього тижня.

У німецькому уряді нагадали, що підтримують подальше зближення України з Європейським Союзом і сподіваються на підписання Угоди про асоціацію на Вільнюському саміті Східного партнерства у листопаді. Утім, для цього необхідно виконати критерії, сформульовані раніше Європейським Союзом.

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Важливими критеріями ЄС німецький уряд називає поступ у питанні ухвалення виборчого законодавства, яке відповідало би європейським стандартам, у реалізації Порядку денного асоціації, а також припинення практики вибіркового правосуддя. "Якщо подивитися на нинішню ситуацію в Україні, то не можна не помітити суттєвих недоліків з точки зору поваги до засад правової держави. Важливим прикладом цього є ув’язнення колишньої прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. Таким чином Україна досі не виконала названих критеріїв", - зазначила речниця уряду Німеччини.

У Берліні наголосили на незмінності своїх позицій щодо умов підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Тим часом українські ЗМІ повідомляють про зміну у позиції німецького керівництва, яке нібито вже не наполягає на звільненні Тимошенко як обов’язковій Умові підписання угоди з ЄС. Зокрема, таку інформацію наприкінці минулого тижня із посиланням на власні джерела розповсюдило видання "Дзеркало Тижня". Саме підвищенням шансів на підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, за інформацією видання, пояснюються жорсткі дії Москви, яка не полишає сподівань схилити Україну до вступу до Митного союзу.