Яценюк вважає, що влада повинна мати клепку

Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк вважає, що країні потрібні чітка влада і опозиція. "Дефініція "широка коаліція" вже в далекому майбутньому, - цитує Яценюка сайт RAZOM. - Країні потрібна влада і країні потрібна опозиція. Це два стовпи української і будь-якої іншої демократії. Чим ефективніша опозиція, тим ефективніша влада, якщо ця влада має клепки. І навпаки", - переконаний він.

Крім того, Яценюк висловився за скасування таємного голосування в парламенті. "Таємне голосування – це рудимент. Що ми утаємничуємо? Волю народного депутата? Він повинен висловити власну позицію і публічно прозвітувати, чому він проголосував так, чи не так", - вважає спікер.