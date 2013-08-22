Власенко: Україна відмовилася виконувати рішення Євросуду щодо Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові заявив захисник Тимошенко Сергій Власенко.

Він наголосив, що 30 липня рішення ЄСПЛ набуло чинності, 1 серпня захист Тимошенко подав до Верховного Суду України через Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та громадянських справ заяву з вимогою переглянути вирок у «газовій» справі, 5 серпня захист передав до Вищого спецсуду лист ЄСПЛ, в якому статус рішення визнається остаточним.

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Власенко підкреслив, що за законом Вищий спецсуд до 19 серпня мав ухвалити рішення про передання заяви до Верховного Суду, але не зробив цього.

За словами захисника, станом на вчорашній вечір справа «перебуває на вивченні».

«Ми не знаємо, що там можна вивчати протягом п’ятнадцяти днів», - сказав Власенко.

«Захист про це сьогодні поінформує Комітет міністрів Ради Європи. Ми вважаємо, що Українська держава відмовилася виконувати рішення Європейського суду», - підкреслив захисник.

Власенко зауважив, що захист проситиме Комітет міністрів РЄ використати «всі свої повноваження, зокрема передбачені статтею №6 Європейської конвенції з прав людини, щодо надання Україні обов’язкових вказівок з виконання цього рішення, включаючи вказівки щодо загальних заходів, а також додаткових індивідуальних заходів, відповідно до Європейської конвенції й українського законодавства».

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня захист колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко подав до Верховного Суду України через Вищий спеціалізований суд заяву з вимогою переглянути «політично вмотивований» вирок у «газовій» справі.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня 2012 року через погіршення здоров’я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

30 квітня 2013 року Європейський суд з прав людини визнав незаконним, політично мотивованим та свавільним арешт Тимошенко 5 серпня 2011 року у рамках судового розгляду так званої "газової" справи.

Одразу після оголошення рішення Європейського суду країни Європейського Союзу, США та міжнародні організації закликали владу України негайно його виконати та звільнити Тимошенко.

18 липня у прес-службі Міністерства юстиції заявили, що Україна виконала рішення ЄСПЛ за скаргою Тимошенко