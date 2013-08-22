Лутковська назвала «єдиний» варіант, як відпустити Тимошенко на лікування

На сьогодні жодної правової підстави для передачі засудженої екс-прем'єра Юлії Тимошенко на лікування за кордон не існує.

Такою підставою може бути відповідний міждержавний договір, ратифікований у парламентах обох держав, що його уклали. Про це в ефірі «5 каналу» заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

«На сьогоднішній день будь-яких підстав для передачі засудженої особи, яка хоче отримати лікування в іноземній державі, немає. Для того, щоб передати будь-яку особу для отримання лікування на території іншої держави, потрібен відповідний міжнародний договір. І оскільки він буде стосуватись прав і свобод людини, згідно з нашим законом про міжнародні договори, має бути ратифікований парламентом. І тому мене кожен раз дуже дивує звернення до Президента, стосовно того, щоб він виріши питання, стосовно передачі пані Тимошенко на лікування до конкретної країни», - завила Лутковська.

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«Інших варіантів, ніж ратифікація відповідної угоди в парламенті, при чому - не тільки в парламенті України, а ще у парламенті іншої держави, інших варіантів, в принципі, немає. Тому що два парламенти мають на це погодитись. По-друге - будь-яка міжнародна угода, яка укладається між двома державами, вона не може стосуватись однієї особи. Відповідно - це має бути угода, яка має стосуватись кожної особи, яка засуджена на території України, є громадянином України, але хотіла отримувати лікування у відповідній державі, яка на це погодиться», - додала омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня ВО “Батьківщина” висловила вимогу від української влади надати можливість Тимошенко «отримати ургентну медичну допомогу в Німеччині». Про це заявив голова Політради ВО «Батьківщина», голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

«Ми вимагаємо від української влади і персонально від Віктора Януковича зупинити політичні переслідування в країні. І як перший крок до звільнення Юлії Тимошенко - надати їй можливість отримати ургентну медичну допомогу в Німеччині. Уряд Німеччини на це зголосився, і це відповідальне політичне рішення і виправлення злочинної помилки і несправедливості, яка була допущена режимом президента Януковича по відношенню до його основного політичного опонента – Юлії Тимошенко. Вона повинна бути на свободі», - заявив Яценюк.

Нагадаємо, 1 липня ц. р. донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко заявила, що лікарі її матері з берлінської клініки «Шаріте» рекомендують своїй пацієнтці якнайшвидше зробити операцію.

Донька Тимошенко наголосила, що якщо операція не буде проведена, то лікарі не виключають інвалідизації пацієнтки. Євгенія додала, що її матір уже не може пересуватися навіть за допомогою ходунків.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ.

Вона відбуває покарання в Качанівській виправній колонії у Харкові. У травні 2012 року екс-прем'єр була госпіталізована до ЦКЛ «Укрзалізниці» через захворювання хребта.

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте», які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки й надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.