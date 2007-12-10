Фракція НУ-НС зустрінеться з кандидатом на посаду прем’єра Тимошенко

Сьогодні члени фракції “Наша Україна – Народна самооборона” проведуть зустріч з кандидатом на посаду прем’єр-міністра України Юлією ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у фракції, зустріч запланована на 18.00 у стінах парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Верховна Рада планує розглянути питання про призначення прем`єр-міністром лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, кандидатура якої запропонована коаліцією демократичних сил.