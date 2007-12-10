Фракція НУ-НС зустрінеться з кандидатом на посаду прем’єра Тимошенко
14:08, 10 грудня 2007Політика
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Сьогодні члени фракції “Наша Україна – Народна самооборона” проведуть зустріч з кандидатом на посаду прем’єр-міністра України Юлією ТИМОШЕНКО.
Як повідомили УНІАН у фракції, зустріч запланована на 18.00 у стінах парламенту.
Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Верховна Рада планує розглянути питання про призначення прем`єр-міністром лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, кандидатура якої запропонована коаліцією демократичних сил.
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