Путін дав Азарову срібний орден (фото)

Президент Росії Володимир ПУТІН нагородив першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів України Миколу АЗАРОВА орденом Дружби.

Відповідний указ від 6 грудня розміщено на офіційному сайті Президента РФ.

Як зазначається в указі, М.АЗАРОВА нагороджено "за великий внесок у розвиток торговельно-економічних зв`язків між Росією і Україною, зміцнення дружби і співпраці між російським і українським народами".