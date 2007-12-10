Путін дав Азарову срібний орден (фото)
14:16, 10 грудня 2007Політика
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"За великий внесок..."
Президент Росії Володимир ПУТІН нагородив першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів України Миколу АЗАРОВА орденом Дружби.
Відповідний указ від 6 грудня розміщено на офіційному сайті Президента РФ.
Як зазначається в указі, М.АЗАРОВА нагороджено "за великий внесок у розвиток торговельно-економічних зв`язків між Росією і Україною, зміцнення дружби і співпраці між російським і українським народами".
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