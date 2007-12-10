Ющенко, Тимошенко і Луценко вирішили, що буде завтра

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив з лідерами демократичних сил Юлією ТИМОШЕНКО, В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ та Юрієм ЛУЦЕНКОМ хід завтрашнього засідання парламенту.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, в ході сьогоднішньої зустрічі народні депутати поінформували главу держави про їхню підготовку до завтрашнього засідання парламенту.

Президент, в свою чергу, висловив сподівання, що завтрашнє засідання ВР відбуватиметься у суворій відповідності до регламенту і буде продуктивним.

Як повідомляв УНІАН, завтра у ВР планується розглянути питання про обрання Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.