Ющенко, Тимошенко і Луценко вирішили, що буде завтра
15:02, 10 грудня 2007Політика
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Президент хоче відповідності і продуктивності
Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив з лідерами демократичних сил Юлією ТИМОШЕНКО, В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ та Юрієм ЛУЦЕНКОМ хід завтрашнього засідання парламенту.
Про це повідомила УНІАН прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.
За її словами, в ході сьогоднішньої зустрічі народні депутати поінформували главу держави про їхню підготовку до завтрашнього засідання парламенту.
Президент, в свою чергу, висловив сподівання, що завтрашнє засідання ВР відбуватиметься у суворій відповідності до регламенту і буде продуктивним.
Як повідомляв УНІАН, завтра у ВР планується розглянути питання про обрання Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.
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