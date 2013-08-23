Держсекретар США від імені Обами звернувся до України

Про це йдеться у заяві державного секретаря Джона Керрі, яку він зробив від імені Президента США Барака Обами та американського народу, передає Радіо «Свобода».

Керрі запевнив, що США «і надалі допомагатимуть нашим українським партнерам, тоді як ви працюєте над тим, щоб стати процвітаючою європейською демократією з вільною і відкритою економікою».

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«Ми рішуче підтримуємо виконання Україною умов Європейського Союзу для підписання Угоди про асоціацію та глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі на Вільнюському саміті в листопаді», – заявив держсекретар США.

Крім того, Вашингтон оцінив українське головування в Організації безпеки і співробітництва Європи.