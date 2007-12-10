Кріль сказав, коли проголосує за Тимошенко-президента

«Я із задоволенням віддам свій голос за Тимошенко-прем’єра, адже це – наступний крок, який ми обіцяли зробити після закінчення виборів. Я не сумніваюся, що Тимошенко очолить Кабмін, бо знаю, що всі мої колеги готові за неї голосувати», - сказав народний депутат, член фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Ігор Кріль в інтерв`ю Українській правді.

Також народний депутат зазначив, що підтримуватиме будь–які кроки прем’єра Тимошенко, якщо "вона діятиме на покращення життя людей і критикуватиме її, якщо вона буде робити кроки як кандидат на виборах президента".

«Я вважаю, що тандем Ющенко–Тимошенко може принести багато користі Україні. Якщо цей тандем розірветься через президентські амбіції Тимошенко, це буде непоправним ударом для розвитку України», - вважає народний депутат.

Він переконаний, що Тимошенко зобов’язана діяти в інтересах держави. «Це – важливіше. І тільки такі політики здобувають великі політичні перемоги. Тому, якщо Юлія Володимирівна буде так діяти, то вона колись стане президентом», - вважає Кріль.

За умови, якщо лідерка БЮТ керуватиметься інтересами держави, народний депутат проголосує за Юлію Тимошенко на виборах президента 2015 року.

В той же час Кріль зазначив, що ніколи не відмовлявся підписувати коаліційну угоду, «навпаки, я завжди знав, що підпишу коаліційну угоду з БЮТ».