Наступника Путіна позаочі називають ”Візир”

Дмитру Медведєву - 42 роки. Випускник ленінградського юрфаку, потім аспірант і викладач. В університеті познайомився з Анатолієм Собчаком, потім брав участь у його виборчій кампанії. З Путіним працював разом в комітеті із зовнішніх зв`язків пітерської мерії – Медведєв був юридичним експертом цієї структури. Потім на декілька років Медведєв зникає з політики. У 99-му виринає знову – і відразу на високий пост заступника голови апарату уряду. Через місяць переходить на роботу до адміністрації. Під час виборів очолює передвиборний штаб Володимира Путіна.

У 2003-му, після відставки Олександра Волошина, займає пост глави кремлівської адміністрації. Через два роки Медведєв, несподівано для багатьох, стає першим віце-прем`єром в уряді Фрадкова, і тоді вперше про Дмитра Медведєва починають говорити як про наступника. Йому доручають вести нацпроекти, а федеральні телеканали щодня передають звіти про поїздки Медведєва в регіони. Проте через півтора року з`являється ще один перший віце – Сергій Іванов, і про Медведєва вже говорять в іншому ключі – як про невдалого наступника.

Дмитро Медведєв в Кремлі вважається лібералом – як один з небагатьох наближених президента, котрий не служив в органах. Його називають м`яким і не дуже амбітним політиком, готовим поступитися високими постами, якщо попросять. Медведєв довгий час створював собі імідж прогресивного політика – признавався в любові до важкого року і вставляв в мову молодіжний сленг.

Якийсь час назад політологи розглядали його як ліберальну альтернативу жорсткішому Сергію Іванову – Медведєв навіть вступив в заочну дискусію з своїм опонентом, відзначивши, втім, що серйозних розбіжностей між лібералами і силовиками у Кремлі немає.

Медведев не був помічений ні в приналежності до якої-небудь політичної партії, ні в участі в сутичках кремлівських силовиків. При цьому його вважають досвідченим апаратником і майстром підкилимної інтриги. У Кремлі, за деякими даними, позаочі його називають «Візир».

Эхо Москвы