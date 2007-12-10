Кріль: Медведчук – це менеджер ночі, а Балога – це менеджер дня
17:05, 10 грудня 2007Політика
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Свідок розповів, як це було
|Ігор Кріль
“Все залежить від того, які цілі ставить людина перед собою та якими методами їх досягає, - розвив свою думку нардеп. - Балога і Медведчук – це два потужних управлінці. Але якщо Медведчук – це менеджер ночі, то Балога – це менеджер дня.
Балога працює в зовсім інших умовах, більш демократичних, і у нього немає тих умов, які мав Медведчук, - зауважив Кріль. - Тоді запрошували кожного депутата на Банкову і ставили йому задачі. Сьогодні цього не відбувається. Я як людина, яка була безпосереднім учасником подій по створенню коаліції, можу спокійно про це заявити”.
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