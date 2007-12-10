Кріль: Медведчук – це менеджер ночі, а Балога – це менеджер дня

«Якщо ваша мета сказати 50 разів, що Віктор Балога – це Віктор Медведчук, то я відповім вам лише один раз: це не так!» Так нардеп від Нашої України – Народної Самооборони, один із колишніх непідписантів коаліційної угоди з БЮТ, Ігор Кріль у інтерв’ю Українській правді відповів на закиди щодо зростаючого авторитаризму Віктора Балоги, голови Секретаріату Президента, лідера так званої “групи Балоги”, до якої входить Кріль

“Все залежить від того, які цілі ставить людина перед собою та якими методами їх досягає, - розвив свою думку нардеп. - Балога і Медведчук – це два потужних управлінці. Але якщо Медведчук – це менеджер ночі, то Балога – це менеджер дня.

Балога працює в зовсім інших умовах, більш демократичних, і у нього немає тих умов, які мав Медведчук, - зауважив Кріль. - Тоді запрошували кожного депутата на Банкову і ставили йому задачі. Сьогодні цього не відбувається. Я як людина, яка була безпосереднім учасником подій по створенню коаліції, можу спокійно про це заявити”.