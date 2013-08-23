Азаров обіцяє проконтролювати розробку нового зразка водійських прав

Як повідомляє Урядовий портал, про це прем’єр написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

На тему: Азаров: Вибір незалежності 22 роки тому був абсолютно правильним

"Це питання буде обов'язково взято на контроль. Відверто кажучи, я невеликий прихильник постійних змін документів, що засвідчують особу", - підкреслив Азаров.

За його словами, необхідна хороша, грамотна, консервативна система: «Не можна кожного разу, як тільки з’являються якість документи, міняти цю систему. Вона зачіпає інтереси мільйонів людей».

У липні 2013 р. в Україні була припинена видача водійських прав нового зразка з вбудованим чіпом, про введення яких представники ДАІ заявляли навесні 2013 року.

Днями у ДАІ повідомили, що відомство готує ескізи нового зразка водійського посвідчення, в якому буде міститися біометрична інформація.