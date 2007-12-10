Погоджувальна рада ВР домовляється про порушення регламенту

Народний депутат Юрій МІРОШНИЧЕНКО (фракція Партії регіонів) не виключає, що голосування за обрання прем`єр-міністра передуватиме формуванню керівних і персональних складів парламентських комітетів.

Таку думку Ю.МІРОШНИЧЕНКО висловив сьогодні в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Зараз наші представники в Погоджувальній раді ведуть переговори відповідно до доручень фракції, сформованих у вигляді директив. Ми розраховуємо, що завтра парламент почне працювати конструктивно. Вже зараз знято багато суперечностей. Я не виключаю, що голосування щодо кандидатури прем`єр-міністра може відбутися раніше, ніж будуть сформовані комітети», - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Водночас, депутат вважає за необхідне внести відповідні зміни до Регламенту Верховної Ради, що дозволить змінити черговість голосування питань. «Якщо з цього питання буде досягнуто компромісу й парламент працюватиме конструктивно, то ніхто не чіплятиметься, щоб продовжити повноваження уряду ЯНУКОВИЧА», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня парламент планує розглянути питання про призначення прем`єр-міністром лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, кандидатура якої запропонована коаліцією демократичних сил.