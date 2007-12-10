Прооперованого позавчора Каськіва завтра привезуть у ВР
17:33, 10 грудня 2007Політика
2019
Кириленко вважає це мужнім вчинком
|Владислав КАСЬКІВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.
За словами В.КИРИЛЕНКА, В.КАСЬКІВУ дійсно зроблено операцію, але він пообіцяв, що обов’язково візьме участь в голосуванні за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України.
В.КИРИЛЕНКО наголосив, що «це буде мужній вчинок».
Лідер фракції НУ-НС додав, що завтра всі народні депутати фракції, в тому числі й Іван СПОДАРЕНКО, який також перебуває на лікарняному, братимуть участь у голосуванні.
Як повідомляв УНІАН, до складу коаліції НУ-НС і Блоку Юлії Тимошенко входять 228 депутатів. Для ухвалення рішення Верховною Радою необхідно щонайменше 226 голосів.
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