Прооперованого позавчора Каськіва завтра привезуть у ВР

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що завтра, 11 грудня, депутат НУ-НС Владислав КАСЬКІВ візьме участь у голосуванні за кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами В.КИРИЛЕНКА, В.КАСЬКІВУ дійсно зроблено операцію, але він пообіцяв, що обов’язково візьме участь в голосуванні за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що «це буде мужній вчинок».

Лідер фракції НУ-НС додав, що завтра всі народні депутати фракції, в тому числі й Іван СПОДАРЕНКО, який також перебуває на лікарняному, братимуть участь у голосуванні.

Як повідомляв УНІАН, до складу коаліції НУ-НС і Блоку Юлії Тимошенко входять 228 депутатів. Для ухвалення рішення Верховною Радою необхідно щонайменше 226 голосів.