Партія регіонів наполягає на Мартинюку з двох причин

Фракція Партії регіонів наполягатиме на кандидатурі представника Комуністичної партії України Адама МАРТИНЮКА на пост першого заступника голови Верховної Ради.

Як повідомляє прес-служба фракції, про це заявив народний депутат від Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

М.ЧЕЧЕТОВ назвав недемократичними умови коаліції щодо того, яку кандидатуру вони хочуть бачити на посаді першого віце-спікера, зокрема, їх небажання бачити на цій посаді представника Компартії.

Позицію фракції ПР щодо підтримки кандидатури А.МАРТИНЮКА М.ЧЕЧЕТОВ пояснив демократичністю Партії регіонів, а також значним політичним досвідом А.МАРТИНЮКА. «Ми вважаємо за доцільне віддати таке право Компартії. А також вважаємо, що Адам МАРТИНЮК – дуже досвідчена людина," – зазначив народний депутат.

Також, за його словами, фракція ПР наполягатиме на тому, щоб спочатку парламент обрав своє керівництво, а потім розглядав питання щодо прем`єр-міністра і Кабінету міністрів.

«Ми за те, щоб все йшло згідно з українським законодавством, Конституцією і Регламентом. Це - наша принципова позиція», – цитує М.ЧЕЧЕТОВА прес-служба фракції Партії регіонів.