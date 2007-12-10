Партія регіонів наполягає на Мартинюку з двох причин
Чечетов висловив "принципову позицію"
|Михайло Чечетов
Як повідомляє прес-служба фракції, про це заявив народний депутат від Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.
М.ЧЕЧЕТОВ назвав недемократичними умови коаліції щодо того, яку кандидатуру вони хочуть бачити на посаді першого віце-спікера, зокрема, їх небажання бачити на цій посаді представника Компартії.
Позицію фракції ПР щодо підтримки кандидатури А.МАРТИНЮКА М.ЧЕЧЕТОВ пояснив демократичністю Партії регіонів, а також значним політичним досвідом А.МАРТИНЮКА. «Ми вважаємо за доцільне віддати таке право Компартії. А також вважаємо, що Адам МАРТИНЮК – дуже досвідчена людина," – зазначив народний депутат.
Також, за його словами, фракція ПР наполягатиме на тому, щоб спочатку парламент обрав своє керівництво, а потім розглядав питання щодо прем`єр-міністра і Кабінету міністрів.
«Ми за те, щоб все йшло згідно з українським законодавством, Конституцією і Регламентом. Це - наша принципова позиція», – цитує М.ЧЕЧЕТОВА прес-служба фракції Партії регіонів.