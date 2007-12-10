Янукович прийняв Шуфрича у регіонали

Сьогодні під час засідання політради Партії регіонів її дідер Віктор ЯНУКОВИЧ вручив партійні квитки Геннадію ВАСИЛЬЄВУ, Андрію ДЕРКАЧУ, Олександру ЛАВРИНОВИЧУ, Івану МИРНОМУ, Михайлу ПАПІЄВУ та Нестору ШУФРИЧУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ привітав однопартійців та побажав їм нових звершень на благо українського народу.