Азаров прилетів у Росію і їде на дачу до Медведєва
13:51, 26 серпня 2013Політика
913 0
Прем’єр-міністр України Микола Азаров розпочав робочий візит до Російської Федерації (м. Москва).
Азаров розпочав робочий візит до РФ
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, літак українського прем'єр-міністра приземлився у підмосковному аеропорту «Внуково-2». Наразі Азаров прямує в заміську резиденцію російського прем’єра «Горки-9».
На тему: Сьогодні Азаров поговорить з Медведєвим про українську євроінтеграцію
Програмою робочого візиту заплановано зустріч із головою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим у форматі віч-на-віч та розширеному складі.
Сьогодні ввечері Азаров повернеться до Києва.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter