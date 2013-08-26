Азаров прилетів у Росію і їде на дачу до Медведєва

13:51, 26 серпня 2013
Політика
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Прем’єр-міністр України Микола Азаров розпочав робочий візит до Російської Федерації (м. Москва).

Азаров розпочав робочий візит до РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, літак українського прем'єр-міністра приземлився у підмосковному аеропорту «Внуково-2». Наразі Азаров прямує в заміську резиденцію російського прем’єра «Горки-9».

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Програмою робочого візиту заплановано зустріч із головою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим у форматі віч-на-віч та розширеному складі.

Сьогодні ввечері Азаров повернеться до Києва.

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