Азаров прилетів у Росію і їде на дачу до Медведєва

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, літак українського прем'єр-міністра приземлився у підмосковному аеропорту «Внуково-2». Наразі Азаров прямує в заміську резиденцію російського прем’єра «Горки-9».

На тему: Сьогодні Азаров поговорить з Медведєвим про українську євроінтеграцію

Програмою робочого візиту заплановано зустріч із головою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим у форматі віч-на-віч та розширеному складі.

Сьогодні ввечері Азаров повернеться до Києва.