Сьогодні Азаров поговорить з Медведєвим про українську євроінтеграцію

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, планується, що літак українського прем'єр-міністра прибуде до підмосковного аеропорту «Внуково-2» о 14.30 мск, після чого українська делегація поїде в заміську резиденцію Медведєва «Горки-9».

Передбачається, що переговори прем'єр-міністри двох країн розпочнуть о 15.00 мск у форматі віч-на-віч, після чого вони продовжаться в розширеному складі.

До складу української делегації входять віце-прем’єр-міністр України Юрій Бойко, міністр юстиції України Олена Лукаш, радник президента України - керівник головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій Гончарук, Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Володимир Єльченко, голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимир Семиноженко, перший заступник міністра закордонних справ України Руслан Демченко, перший заступник міністра доходів і зборів України Степан Дериволков, заступник міністра промислової політики України - керівник апарату Наталія Бойцун, урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький, урядовий уповноважений з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав, Євразійського економічного співтовариства та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян та представник України в Євразійській економічній комісії Віктор Суслов.

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Водночас, російську делегацію на переговорах окрім Медведева представлятимуть перший заступник голови уряду Російської Федерації Ігор Шувалов, заступник голови уряду Російської Федерації – керівник апарату уряду Сергій Приходько, Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов, помічник президента РФ Сергій Глаз'єв, міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Василь Небензя, член колегії (міністр) Євразійської економічної комісії Тетяна Валовая, член колегії (міністр) Євразійської економічної комісії Андрій Слєвньов.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня прес-секретар Азарова Віталій Лук‘яненко повідомив, що 26 серпня, в ході робочого візиту до Москви Азаров має намір обговорити з Дмитром Медведєвим шляхи взаємодії у разі створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.

«Обговорюватимуться актуальні питання двосторонніх взаємин. Є напрацювання для робочої групи, яка у контакті з російськими партнерами розбирала цю ситуацію (з експортом українських товарів до Росії — УНІАН). Є пропозиції щодо врегулювання», - сказав Лук‘яненко.

Також Лук‘яненко зазначив, що Україна вважає за неможливе протиставляти зони вільної торгівлі з СНД і ЄС.

«Для України і та важлива, й інша важлива. І тому питання стоїть так, щоб максимально по-партнерськи узгодити ті режими, які виникають у разі дії і однієї, й іншої ЗВТ. Вони і по суті не протиставляються, оскільки обидві ці ЗВТ будуються на принципах СОТ. Це свідчить про те, що рішення буде обов'язково знайдено», - підкреслив Лук‘яненко.

22 серпня Президент РФ Володимир Путін заявив, що українська делегація наступного тижня прибуде до Москви для консультацій у світлі планів співпраці України з Євросоюзом.

«Ми домовилися з Президентом України, буквально ми вчора з ним розмовляли про те, що ми проведемо додаткові консультації, і наступного тижня повинні до Москви приїхати наші колеги з України, які на міжурядовому рівні ще раз проаналізують можливі загрози і зрозуміють, існують вони чи ні, і якщо так, то що з цим робити», - заявив Путін.