У БЮТ прогнозують найнесподіванішого генпрокурора

Найбільш вірогідними претендентами на пост Генерального прокурора є нинішній заступник Генпрокурора Микола Голомша, колишній прокурор Криму Віктор Шемчук, прокурор міста Києва Євген Блажівській і прокурор Дніпропетровської області Володимир Шуба. Так вважає народний депутат від БЮТ Святослав Олійник.

Разом з тим, як повідомили ЛІГАБізнесІнформ у прес-службі С.Олійника, політик зауважив, що існує велика вірогідність того, що кандидатура, запропонована на цей пост, буде несподіваною. "Такою як, наприклад, була кандидатура Яценюка на посаду спікера Верховної Ради", - уточнив парламентарій.

За його словами, єдині критерії, які, безумовно, будуть дотримані при висуненні кандидатури, - це "динамічність, професіоналізм, високий рівень освіти і внутрішньої культури". "Не можна зараз висувати на пост Генерального прокурора "динозаврів". Політична сила, яка стане висувати політиків старого зразка, неминуче програє в умовах жорсткої конкуренції", - спрогнозував нардеп.

Нагадаємо, що в Апараті Верховної Ради зареєстровано подання, ініційоване народним депутатом, членом фракції "Наша Україна - Народна самооборона" Юрієм Луценком, про недовіру Генеральному прокуророві України Олександру Медведьку. Його підписали понад 180 народних депутатів фракцій "Наша Україна - Народна самооборона" і Блоку Юлії Тимошенко.