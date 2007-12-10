Янукович: ми перетворимо Україну на одну з провідних держав світу

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Україна неухильно і послідовно наближається до рівня міжнародних стандартів як законодавчого, так і практичного забезпечення прав громадян.

Про це йдеться у вітанні В.ЯНУКОВИЧА з нагоди Міжнародного дня прав людини, повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів.

“Сьогодні ми разом із світовою спільнотою відзначаємо Міжнародний день прав людини. Цей день знаменує собою річницю ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини, яка стала наріжним каменем на шляху встановлення та забезпечення єдиних для всього цивілізованого світу громадянських прав і свобод”, - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, дотримання прав людини є визначальною ознакою будь-якої правової держави, інтегрованим показником рівня розвитку громадянського суспільства та стану виконання державою своїх соціальних зобов’язань.

Як вважає В.ЯНУКОВИЧ, про наближення України до рівня міжнародних стандартів забезпечення прав людини “свідчить можливість безперешкодної реалізації українцями фундаментальних конституційних принципів існування вільного громадянина у вільній країні, поступове зростання рівня життя, забезпечення державою умов для всебічного розвитку особистості, визнання владою прав людини найвищою загальнолюдською цінністю”.

“Безумовно, як для будь-якої молодої держави, перед Україною на цьому шляху постають все нові виклики. Проте переконаний, що спільними зусиллями інститутів влади, громадських та правозахисних організацій ми подолаємо проблеми перехідного періоду і перетворимо Україну на одну з провідних держав світу, де право жити гідно буде наповнене реальним змістом”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.