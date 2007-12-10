Завтра передбачається обрання всього складу Кабміну

11 грудня, передбачається обрання всього складу Кабінету Міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сказав народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ.

Він зазначив, що всі члени НУ-НС будуть присутні під час голосування за кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України та за склад уряду.

Відповідаючи на запитання, які посади в уряді займуть представники від НУ-НС, Р.ЗВАРИЧ сказав, що положення коаліційної угоди щодо розподілу посад в уряді не переглядалися, і тому посади розподілятимуться згідно з угодою.

Як повідомлялося, згідно з угодою, до квоти БЮТ у майбутньому уряді належатимуть: перший віце-прем`єр, віце-прем`єр, міністр аграрної політики, міністр охорони навколишнього природного середовища, міністр економіки, міністр палива та енергетики, міністр вугільної промисловості, міністр праці та соціальної політики, міністр промислової політики, міністр транспорту та зв`язку та міністр фінансів України.

До квоти "Нашої України - Народної самооборони" належатимуть: два віце-прем`єри, у тому числі з гуманітарних питань, міністр регіонального розвитку, будівництва та архітектури, міністр внутрішніх справ, міністр закордонних справ, міністр культури і туризму, міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, міністр оборони, міністр освіти і науки, міністр охорони здоров`я, міністр у справах сім`ї, молоді та спорту та міністр юстиції.

На посаду прем`єр-міністра суб`єкти коаліції внесли кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО.