Тимошенко шкодує, що не зустрілася з ”регіоналами”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО упевнена в тому, що у вівторок, 11 грудня, її кандидатуру на посаду прем`єр-міністра України та новий склад уряду підтримають 227 депутатів від демократичної коаліції.

"Я відчуваю, що 227 голосів, які складає демократична коаліція, завтра проголосують за склад уряду і за прем`єра. У мене є таке переконання", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО в інтерв`ю "5-му каналу".

"Я думаю, що більше голосів, ніж 227, не буде, але 227 голосів, упевнена, буде за формування нової влади", - додала вона.

Крім того, лідер БЮТ висловила сум з приводу того, що їй не вдалося сьогодні провести зустріч із фракцією Партії регіонів.

Зустріч з фракціями Партії регіонів, Комуністичної партії та Блоку Литвина мають відбутися у вівторок до початку засідання парламенту, зазначає “Українська правда”.

Водночас, член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ заявив, що на засіданні фракції було прийнято наступне рішення: "Перший пункт – не голосувати взагалі за Юлію ТИМОШЕНКО, жодного голосу не давати. Але другий момент – допомогти провести голосування чесно. Ми будемо дуже серйозно контролювати присутність людей в залі від коаліції".

"Єдиний може бути випадок, якщо будуть створюватися якісь перешкоди з нашого боку, – якщо буде голосування усупереч нормі Конституції щодо голосування депутатом особисто", - заявив регіонал.