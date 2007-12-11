Тимошенко: кандидатури до нового Кабміну узгоджені на 90%

Кандидатури до складу нового Кабінету Міністрів України узгоджені на 90%.

Про це сказала ввечері в інтерв’ю журналістам лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, вона зазначила, що завтра передбачається о 10.00 голосування по кандидатурі прем’єр-міністра України. Також, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, передбачається обрання всього складу уряду. «І дуже сподіваємось, що завтра буде затверджено і Програму діяльності уряду», - додала кандидат на посаду прем’єр-міністра.

Крім того, сказала вона, «Партія регіонів пообіцяла, що блокування з 10-ї години не буде».