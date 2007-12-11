На місце Яценюка може прийти Порошенко?

На посаду міністра закордонних справ розглядається кандидатура голови наглядової ради Нацбанку України Петра Порошенка.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на джерела, наближені до переговорного процесу по створенню складу майбутнього Кабінету міністрів.

За словами співрозмовника, кандидатура Порошенка начебто була узгоджена ще наприкінці минулого тижня.

Водночас, на посаду міністра закордонних справ розглядається кандидатура Бориса Тарасюка.

Як відома, міністр закордонних справ визначається за поданням президента Віктора Ющенка.