Тимошенко не прийшла до комуністів через Ющенка?
09:27, 11 грудня 2007Політика
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КПУ образилася
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО як кандидат на посаду прем’єр-міністра не провела зустріч з фракцією Комуністичної партії України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат від фракції КПУ Леонід ГРАЧ.
Він зазначив, що зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО була запланована на 8.00. За словами Л.ГРАЧА, відмову зустрітися з депутатами від КПУ Ю.ТИМОШЕНКО пояснила необхідністю терміново зустрітися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.
За словами Л.ГРАЧА, тим самим кандидат на посаду глави уряду «виявила політичну неповагу до депутатів».
У той же час у Секретаріаті Президента УНІАН не підтвердили, що зранку має бути зустріч Президента та лідера БЮТ.
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