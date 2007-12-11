Тимошенко не прийшла до комуністів через Ющенка?

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО як кандидат на посаду прем’єр-міністра не провела зустріч з фракцією Комуністичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат від фракції КПУ Леонід ГРАЧ.

Він зазначив, що зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО була запланована на 8.00. За словами Л.ГРАЧА, відмову зустрітися з депутатами від КПУ Ю.ТИМОШЕНКО пояснила необхідністю терміново зустрітися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

За словами Л.ГРАЧА, тим самим кандидат на посаду глави уряду «виявила політичну неповагу до депутатів».

У той же час у Секретаріаті Президента УНІАН не підтвердили, що зранку має бути зустріч Президента та лідера БЮТ.