Плющ вирішує дилему: голосувати, чи не голосувати

Народний депутат Іван ПЛЮЩ (фракція «Наша Ураїна - Народна самооборона») поки що не визначився щодо підтримки кандидатури лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ПЛЮЩ повідомив сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Я людина консервативна, і тому я не змінюю свою позицію», - сказав І.ПЛЮЩ.

Відповідаючи на запитання, чи має намір він проголосувати за обрання Ю.ТИМОШЕНКО главою уряду, депутат сказав: «Швидше за все, ні». У той же час І.ПЛЮЩ не виключив, що під час процедури голосування можуть виникнути причини, за яких він змінить свою точку зору.

Як повідомляв УНІАН, угоду про створення коаліції демократичних сил підтримали 227 депутатів фракцій НУ-НС і БЮТ, І.ПЛЮЩ не поставив свого підпису під угодою, вважаючи, що найбільш оптимальним варіантом є формування широкої коаліції за участю Партії регіонів.